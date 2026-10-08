Shravasti News: मांगों पर अड़े संविदा कर्मी, 10 तक धरना

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श्रावस्ती। सीएमओ कार्यालय परिसर में बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन शुरू किया। कर्मियों ने नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष डॉ. अवनींद्र कुमार पाठक ने कहा कि पूर्व में तीन दिवसीय सांकेतिक विरोध के बावजूद सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हुई। अब 10 अक्तूबर तक कार्य बहिष्कार और धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गईं तो प्रदेशस्तरीय आंदोलन किया जाएगा। संगठन महामंत्री डॉ. सतीश चौधरी ने कहा कि संविदा कर्मी वर्षों से उपेक्षित हैं। डॉ. राम समुझ चौधरी ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की। परामर्शदाता प्रियंका शुक्ला ने सरकार से संविदा कर्मियों के हित में कदम उठाने की अपील की। धरने में डॉ. शफीकुर्रहमान, डॉ. राकेश शर्मा, जेपी वर्मा, रवि कुमार मिश्र, मनोज कुमार समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।