Shravasti News: अतिक्रमण मुक्त करवाईं सड़क की पटरियां

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श्रावस्ती। सुगम यातायात व्यवस्था के लिए रविवार शाम गिलौला पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। सीओ भरत पासवान ने बताया कि अभियान के तहत थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ गिलौला कस्बा पहुंचे और बौद्ध परिपथ की पटरियों पर अतिक्रमण कर रखे गए सामान को हटवाया। साथ ही सड़क की पटरी पर अतिक्रमण कर खड़े किए गए वाहनों को हटवाया। सीओ ने बताया कि स्थानीय दुकानदारों द्वारा सड़क पटरी पर रखे गए सामान को उनके दुकान के अंदर रखवाया गया और दोबारा अतिक्रमण मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।