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Shravasti News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लगेंगे शिविर

Wed, 14 Oct 2026 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 14 Oct 2026 11:39 PM IST
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Camps will be held to add names to the voter list.
श्रावस्ती। निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने से छूटे लोगों को निर्वाचन आयोग ने एक और मौका दिया है। इसके लिए 17 और 24 अक्तूबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। एडीएम ललित कुमार ने बताया कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 से शाम चार बजे तक मौजूद रहेंगे। बीएलओ के पास फार्म-6 और निर्वाचक नामावली उपलब्ध रहेगी। लोग सूची में अपना नाम देख सकेंगे और नाम न होने पर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनेगी, जहां फार्म भरने में सहायता मिलेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवक सहयोग करेंगे। अधिकारियों को प्रचार-प्रसार और गांवों में लाउडस्पीकर से मुनादी कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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