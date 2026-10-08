Shravasti News: रबी फसलों के बीजों की ऑनलाइन करें बुकिंग

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श्रावस्ती। कृषि विभाग की ओर से किसानों को रबी फसलों के बीजों को 50 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में किसान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी डॉ. उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि शासन की ओर से जिले को विभिन्न बीजों का लक्ष्य प्रदान किया गया है। इसमें मिनी किट भी शामिल है। ऐसे में बुकिंग कराने वाले किसानों को चयन के आधार पर मिनीकिट का निशुल्क वितरण किया जाएगा। साथ ही राजकीय कृषि बीज भंडार से रबी फसलों के बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं।