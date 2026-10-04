Shravasti News: नहर में मिले शव की नहीं हो सकी पहचान

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तुलसीपुर। मल्हीपुर क्षेत्र के भैसाही गांव के पास नहर साइफन में नग्न अवस्था में उतराते मिले वृद्ध के शव की पहचान रविवार को भी नहीं हो सकी। मल्हीपुर पुलिस रविवार को भी वृद्ध के पहचान के प्रयास में जुटी रही। मल्हीपुर के प्रभारी थानाध्यक्ष आलोक चंद्रा ने बताया कि मृतक के दाहिने हाथ में लाल कलावा और गले में तुलसी की माला मिली थी। वहीं, सिर व हाथ पर हल्के और पीठ पर अधिक जले होने के निशान मिले थे। सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। मृतक के पहचान का प्रयास जारी है। पहचान न होने से शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा।