Shravasti News: शिक्षक एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा

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सुभाष यदुवंश ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र का भविष्य गढ़ते हैं। भाजपा शिक्षकों के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी को संघर्षशील बताया। अवधेश पांडेय ने कहा कि चुनाव में वादों और चेहरों के बजाय विचार, चरित्र, संघर्ष और समर्पण देखना चाहिए। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर दयाल पांडेय, संजय कैराती पटेल और उदय प्रकाश त्रिपाठी सहित अन्य मौजूद रहे।

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श्रावस्ती। भाजपा कार्यालय में रविवार को शिक्षक विधान परिषद सदस्य चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला कार्ययोजना बैठक हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉ. मिश्रीलाल वर्मा ने की। मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश महामंत्री व एमएलसी सुभाष यदुवंश रहे। विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश पांडेय, जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा और विधायक रामफेरन पांडेय मौजूद रहे।