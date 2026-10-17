Shravasti News: बाइकें भिड़ी, महिला सहित पांच घायल

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श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र के ग्राम बकवा के मजरा कौव्वापुर निवासी मुंशीलाल शनिवार को बाइक से इकौना जा रहे थे। साथ ही बाइक पर उनके परिवार के ही सोनू, कंचना व आदित्य भी सवार थे। तभी भिनगा-लक्ष्मणपुर मार्ग पर ग्राम भुजंगा के पास केन नाला सड़क पर बकरी आ गई। इससे वह बाइक से नियंत्रण खो बैठे और सामने से आ रहे ग्राम अचलापुर निवासी शनि की बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। दुर्घटना में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को निजी वाहन से संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया।