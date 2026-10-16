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Shravasti News: शिक्षण सामग्री वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

Fri, 16 Oct 2026 11:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 16 Oct 2026 11:40 PM IST
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An event for the distribution of teaching materials was organized.
श्रावस्ती। राजकीय इंटर कॉलेज वर्गावर्गी में बृहस्पतिवार को शिक्षण सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एमएलसी साकेत मिश्र ने विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री वितरित की। कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जीवन में अनुशासन को धारण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बिना अनुशासन के व्यक्ति का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इस मौके पर द हंस फाउंडेशन के शिक्षक उमेश शुक्ला, राजेश शुक्ला, कौशल परामर्शदाता पवन पाठक, अनिल कुमार शुक्ला प्रधानाचार्य डॉ. परमानंद, बाबूराम त्रिपाठी सहित अन्य मौजूद रहे।
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