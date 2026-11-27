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डीएम ने कहा कि बाल विवाह समाज की गंभीर समस्या है। कम उम्र में विवाह होने से विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे माता और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर खतरा रहता है। बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकना प्रशासन के साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। धर्मगुरुओं और अन्य लोगों से धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में बाल विवाह का समर्थन न करने की अपील की। डीएम ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।कलेक्ट्रेट सभागार में डीपीओ अरविंद रस्तोगी ने बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। विद्यार्थियों ने बाल विवाह के दुष्परिणामों पर नाटक प्रस्तुत किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र और आर्ट किट प्रदान की गई। अंत में सभी ने बाल विवाह के विरुद्ध सामूहिक शपथ ली।