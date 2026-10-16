Shravasti News: सार्वजनिक रास्ते पर कब्जे का आरोप

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श्रावस्ती। नगर पालिका भिनगा के मोहल्ला टंडवा निवासी ग्रामीणों ने मोहल्ला निवासी एक युवक पर सार्वजनिक रास्ते पर कब्जे का आरोप लगाया है। कब्जे के चलते आवागमन के साथ-साथ वाहन ले जाने में भी परेशानी की बात मोहल्लेवासी कर रहे हैं। मोहल्ला टंडवा निवासी शिकायतकर्ता उदयराज, दिलीप कुमार, सुरेश कश्यप, शिवम, मा बेगम, टीपू खां, उदयराज कश्यप आदि ने ईओ नगर पालिका को शिकायती पत्र देकर बताया कि उनके मोहल्ले में इंटरलॉकिंग मार्ग है। ग्रामीणों ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि मोहल्ला निवासी एक युवक ने इंटरलॉकिंग मार्ग पर सीढ़ी बनवा ली है। इसके चलते रास्ता अवरुद्ध हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी दो पहिया व चार पहिया वाहन ले जाने में हो रही है। मोहल्लेवासियों ने बताया कि ईओ से अवैध रूप से निर्मित सीढ़ी को तोड़वाने की मांग की गई है।