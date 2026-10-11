Shravasti News: दहेज उत्पीड़न का आरोप, पति समेत चार पर प्राथमिकी

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इकौना। नवीन मॉडर्न क्षेत्र के ग्राम कटरा निवासी खुशबू ने शुक्रवार को स्थानीय पुलिस को शिकायती पत्र दिया। उन्होंने ससुराली जनों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। खुशबू ने बताया कि उनका पति रामदेव अक्सर उनकी पिटाई करता है। वह बाइक व जेवर दहेज में न लाने का ताना देता है। जेठ, जेठानी और ससुर भी उसकी पिटाई करते हैं। शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने पति रामदेव, ससुर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जेठ और जेठानी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।