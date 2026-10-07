Shravasti News: जिलास्तरीय कबड्डी में अलक्षेंद्र इंटर कॉलेज का दबदबा

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माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं के क्रम में कबड्डी के विभिन्न आयु वर्गों के मुकाबले हुए। 19 वर्षीय बालक वर्ग में अलक्षेंद्र इंटर कॉलेज भिनगा ने चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज को 25-20 से हराया। 17 वर्षीय बालक वर्ग में जगतजीत इंटर कॉलेज ने गौरी शंकर टंडन नेहरू इंटर कॉलेज को 12-9 से शिकस्त दी। 14 वर्षीय बालक वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय गोठवा ने शांति देव कनक इंटर कॉलेज को 25-22 से पराजित किया।बालिका वर्ग के 19 वर्ष में जगतजीत इंटर कॉलेज ने शांति देव कनक इंटर कॉलेज को 24-18, जबकि 17 वर्ष में 18-12 से हराया। 14 वर्षीय बालिका वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय गोठवा ने चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज को 22-18 से मात दी। इस मौके पर जिला क्रीड़ा सचिव आशीष कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।