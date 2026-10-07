Shravasti News: गांवों में अब एक रुपये रोज लगेगा स्वच्छता शुल्क

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श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक हुई। इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम ने सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता शुल्क अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों से प्रतिदिन एक रुपये शुल्क लेकर डोर-टू-डोर कूड़ा उठान की सुविधा देने को कहा। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कूड़ा उठान के लिए वाहन खरीदने के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2026-27 के 6500 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष चयनित लाभार्थियों का सत्यापन कर उन्हें लाभान्वित करने को कहा। सामुदायिक शौचालयों का नियमित संचालन और केयरटेकर को समय से मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आरआरसी का नियमित संचालन कराने के साथ नगर क्षेत्रों में प्लास्टिक रिसाइकिलिंग प्लांट लगाने की कार्ययोजना बनाने को भी कहा। बैठक में सीडीओ शाहिद अहमद समेत अधिकारी मौजूद रहे।