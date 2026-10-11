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Shravasti News: आरोग्य मेले में 208 मरीजों को मिला उपचार

Sun, 11 Oct 2026 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 11 Oct 2026 11:36 PM IST
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208 patients received treatment at the health fair.
मरीजों का इलाज करते चिकित्सक।
श्रावस्ती। लोगों को अवकाश के दिन भी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रविवार को जिले के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में बुखार, सर्दी-खांसी और त्वचा रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर उपचार किया। साथ ही उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और साफ-सफाई रखने की सलाह दी।
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बुखार के आए 20 मरीज
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदत्त नगर गिरंट में डॉ. सालिम मसूद की अध्यक्षता में आरोग्य मेला लगा। इसमें कुल 42 मरीज पहुंचे। इनमें बुखार के 20, सर्दी-खांसी के 12 और त्वचा रोग के आठ मरीज शामिल रहे। अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों का भी उपचार किया गया। चिकित्सक ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण लोग बुखार और सर्दी-खांसी की चपेट में आ जाते हैं। उन्होंने ठंडे खाद्य पदार्थों से परहेज करने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी। इस मौके पर फार्मासिस्ट राजू खान सहित अन्य मौजूद रहे।
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दो केंद्रों पर 55 मरीजों का हुआ इलाज
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरी तरहर में डॉ. शकील अहमद के नेतृत्व में आरोग्य मेला आयोजित हुआ। यहां 42 मरीज पहुंचे। इनमें बुखार के 15, खांसी के तीन और त्वचा रोग के 14 मरीज शामिल रहे। अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों का भी उपचार किया गया। वहीं, तिलकपुर पीएचसी में डॉ. इंद्रपाल के नेतृत्व में लगे मेले में 13 मरीज पहुंचे। इनमें बुखार के छह, त्वचा रोग के तीन और सर्दी-जुकाम के चार मरीज शामिल रहे।
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त्वचा रोग के आए आठ मरीज
पीएचसी में डॉ. अदिति पटवा के नेतृत्व में आरोग्य मेला लगा। इसमें कुल 14 मरीजों का उपचार किया गया। इनमें त्वचा रोग के आठ, बुखार के दो, सर्दी-खांसी के तीन और मधुमेह का एक मरीज शामिल रहा। चिकित्सक ने मरीजों को घर के आसपास सफाई रखने और नियमित रूप से शरीर की स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी।

पड़वलिया में आए 97 मरीज
पड़वलिया पीएचसी में डॉ. मुजाहिद रजा की अध्यक्षता में जन आरोग्य मेला आयोजित हुआ। इसमें कुल 97 मरीज पहुंचे। इनमें डायरिया के 15, त्वचा रोग के 13, मधुमेह के आठ और उच्च रक्तचाप के छह मरीज शामिल रहे। इसके अलावा सात गर्भवती महिलाओं ने भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। अन्य मरीज सर्दी-जुकाम, बुखार सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे। चिकित्सकों ने मरीजों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।

मरीजों का इलाज करते चिकित्सक।

मरीजों का इलाज करते चिकित्सक।

मरीजों का इलाज करते चिकित्सक।

मरीजों का इलाज करते चिकित्सक।

मरीजों का इलाज करते चिकित्सक।

मरीजों का इलाज करते चिकित्सक।

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