Shravasti News: राप्ती पुल से 16 वर्षीय किशोर लापता, तलाश जारी

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भिनगा क्षेत्र के सेमरी चौराहा निवासी दानवीर कर्ण सिंह का पुत्र अर्पित मंगलवार शाम को इकौना गया था। देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने स्कूटी के जीपीएस ट्रैकर से लोकेशन देखी। पुल पर पहुंचने पर उन्हें केवल स्कूटी मिली, अर्पित वहां नहीं था। पीड़ित पिता ने इकौना पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने गुमशुदगी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। एसपी राहुल भाटी ने घटनास्थल का जायजा लिया। उनके निर्देश पर एसडीआरएफ और पुलिस कर्मी अर्पित की तलाश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं।

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इकौना। इकौना क्षेत्र के अंधरपुरवा स्थित राप्ती पुल के पास से मंगलवार देर शाम एक 16 वर्षीय किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों को उसकी ओला स्कूटी पुल के पास खड़ी मिली।