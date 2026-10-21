यूपी: दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर भैंसा-बुग्गी दौड़, अंधाधुंध दौड़े बाइक सवार, लगा लाखों का सट्टा; वीडियो वायरल

दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर भैंसा-बुग्गी दौड़ के दौरान बाइक सवारों का पीछे दौड़ना और वाहनों की आवाजाही के बीच प्रतियोगिता होना बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है। यदि इस दौरान कोई दुर्घटना हो जाती और किसी की जान चली जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? हाईवे पर इस तरह की गतिविधियों से न केवल प्रतियोगिता में शामिल लोगों, बल्कि अन्य वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में सवाल है कि समय रहते इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने क्या कदम उठाए?