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नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल ने बताया कि वार्ड चार में 33.88 लाख रुपये की लागत से पंचायती धर्मशाला का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह वार्ड तीन के बड़ीआल मोहल्ले में भी 33.88 लाख रुपये की लागत से पंचायती धर्मशाला बनाई जाएगी।वार्ड आठ के मोहल्ला रामसागर में नगर पालिका की दुकानों के ऊपर 24.61 लाख रुपये की लागत से लाइब्रेरी हॉल का निर्माण कराया जाएगा। वहीं, चौधरी चरण सिंह बारातघर के ऊपर 57.41 लाख रुपये की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी में युवाओं को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।अरविंद संगल ने कहा कि इन निर्माण कार्यों से स्थानीय लोगों को सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए स्थान मिलने के साथ ही विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी।