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ऊन शुगर मिल का पेराई सत्र 11 नवंबर को शुरू हुआ था। समय पर भुगतान मिलने से किसानों को खाद, बीज, डीजल और मजदूरी जैसे खेती के खर्च पूरे करने में सहूलियत मिलेगी। मिल प्रबंधन ने प्रत्येक 14 दिन में किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने का दावा किया है। ऊन शुगर मिल के वाइस प्रेसिडेंट कुलदीप पिलानिया ने इस भुगतान की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का 2.58 करोड़ रुपये का भुगतान बैंकों को भेजा गया है। मिल का लक्ष्य किसानों को नियमित रूप से भुगतान करना है।दूसरी ओर, थानाभवन शुगर मिल पर किसानों का पिछले साल का 59 करोड़ रुपये बकाया है। बार-बार मांग के बावजूद यह भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस बकाया राशि के कारण किसानों को आर्थिक परेशानी हो रही है। यह स्थिति किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।