फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Shamli: Three criminals arrested with 14 stolen motorcycles; they used to sell vehicles worth over a lakh

शामली: पांच हजार में बेचते थे लाख-डेढ़ रुपये का वाहन, चोरी की 14 बाइकों समेत तीन बदमाश गिरफ्तार

Thu, 15 Oct 2026 05:04 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 15 Oct 2026 05:04 PM IST
सार

शामली की झिंझाना थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इंतजार, रामसेवक और इरफान को गिरफ्तार किया है। ये लोग दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश से चोरी कर उत्तराखंड में बाइक बेचते थे।

विज्ञापन
Shamli: Three criminals arrested with 14 stolen motorcycles; they used to sell vehicles worth over a lakh
गिरफ्तार तीनों आरोपी और बरामद बाइकें। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

झिंझाना थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश से चोरी की गईं 14 बाइकें बरामद की हैं। गिरोह के एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन

 
Trending Videos

एसपी एनपी सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को सीओ कैराना हेमंत कुमार के नेतृत्व में झिंझाना पुलिस ऊन-थानाभवन मार्ग पर संत निरंकारी आश्रम के सामने चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार तीन संदिग्धों को रोककर जांच की गई। जांच में बाइक चोरी की मिलने पर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

पकड़े गए आरोपियों इंतजार निवासी मोहल्ला खेल कांधला, रामसेवक उर्फ बबलू निवासी खानपुर कलां और इरफान निवासी पावटी कलां से पूछताछ की गई तो पता चला कि उनके कब्जे से मिली बाइक कांधला क्षेत्र से चोरी की गई थी। इसके अलावा आरोपियों की निशानदेही पर ऊन-थानाभवन मार्ग स्थित एक बंद पड़े भट्ठे से 13 अन्य चोरी की बाइकें बरामद की गईं।
 
विज्ञापन

एसपी ने बताया कि आरोपी मास्टर चाबी से दोपहिया वाहनों के लॉक खोलकर चोरी करते थे। वे दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बाइक चोरी कर उन्हें उत्तराखंड में लोगों को पांच से छह हजार रुपये में बेच देते थे। उन लोगों को बाइक के कागज बाद में देने की बात कहते थे, लेकिन बाद में उन्हें कागज नहीं देते थे। बिक्री से मिली रकम आपस में बांट लेते थे। बरामद बाइकों के संबंध में संबंधित जनपदों से जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में गिरोह में शामिल मुर्सलीन उर्फ बटे मौके से भाग गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed