शामली: पांच हजार में बेचते थे लाख-डेढ़ रुपये का वाहन, चोरी की 14 बाइकों समेत तीन बदमाश गिरफ्तार

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झिंझाना थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश से चोरी की गईं 14 बाइकें बरामद की हैं। गिरोह के एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।

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एसपी एनपी सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को सीओ कैराना हेमंत कुमार के नेतृत्व में झिंझाना पुलिस ऊन-थानाभवन मार्ग पर संत निरंकारी आश्रम के सामने चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार तीन संदिग्धों को रोककर जांच की गई। जांच में बाइक चोरी की मिलने पर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया।



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पकड़े गए आरोपियों इंतजार निवासी मोहल्ला खेल कांधला, रामसेवक उर्फ बबलू निवासी खानपुर कलां और इरफान निवासी पावटी कलां से पूछताछ की गई तो पता चला कि उनके कब्जे से मिली बाइक कांधला क्षेत्र से चोरी की गई थी। इसके अलावा आरोपियों की निशानदेही पर ऊन-थानाभवन मार्ग स्थित एक बंद पड़े भट्ठे से 13 अन्य चोरी की बाइकें बरामद की गईं।



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