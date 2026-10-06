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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Rs 1.18 lakh siphoned off from woman's account after swapping her ATM card.

Shamli News: महिला का एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 1.18 लाख रुपये उड़ाए

Tue, 06 Oct 2026 12:54 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 06 Oct 2026 12:54 AM IST
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Rs 1.18 lakh siphoned off from woman's account after swapping her ATM card.
कांधला। एटीएम से रुपये निकालने पहुंची महिला को झांसे में लेकर अज्ञात युवकों ने उसका एटीएम कार्ड बदल दिया। इसके बाद महिला के खाते से 1.18 लाख रुपये निकाल लिए गए। पीड़िता के भतीजे ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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गांव इस्लामपुर घसौली निवासी कमल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बुआ सुमन अपने पति अनुज के खाते से रुपये निकालने के लिए कांधला स्थित स्टेट बैंक के एटीएम पर गई थी। आरोप है कि इसी दौरान दो-तीन युवकों ने मदद करने के बहाने महिला को अपने झांसे में ले लिया और उसका एटीएम कार्ड बदल दिया।
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आरोप है कि युवकों ने महिला से कहा कि एटीएम से रुपये नहीं निकल रहे हैं। महिला भी अपने घर लौट गई। कुछ देर बाद उनके मोबाइल फोन पर खाते से रुपये निकाले जाने के मैसेज आए। इसके बाद पता चला कि उनके खाते से 1.18 लाख रुपये निकाल लिए गए हैं। महिला ने पूरी घटना की जानकारी अपने भतीजे कमल को दी। इसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। जांच अधिकारी थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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