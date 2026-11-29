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पीड़िता के अनुसार 31 अक्तूबर को उनके व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से संदेश आया। इसके बाद वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम विजय तिवारी बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की 17 शिकायतें हैं। आरोपियों ने गिरफ्तारी वारंट और संपत्ति जब्त होने का डर दिखाया। बच्चों को जेल भेजने और घर नीलाम कराने की धमकी भी दी। कभी सीबीआई तो कभी खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया। एक माह में महिला के पास लगभग 40 से अधिक बार कॉल की गई। भयभीत होकर महिला ने आरोपियों के कहने पर अलग-अलग तारीखों में कुल 13 लाख रुपये उनके बताए खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए।एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। ठगी की रकम महाराष्ट्र और ओडिशा के बैंक खातों में ट्रांसफर कराई गई है। साइबर पुलिस साक्ष्यों और बैंक खातों में हुए लेनदेन की जानकारी जुटा रही है।अकेली रहती थी सेवानिवृत्त एएनएमपति ललित शर्मा का पहले ही निधन हो चुका है। उनका बेटा चिकित्सक की पढ़ाई कर रहा है, जबकि दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। संध्या घर पर अकेली रहती थीं।पहले भी ठगों के निशाने पर रहे जिले के लोग14 अप्रैल 2025: जिला विद्यालय निरीक्षक जनार्दन सिंह शाक्य को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। वह ठगों के झांसे में नहीं आए।23 अगस्त 2026: दिल्ली निवासी बबीना टर्के को डिजिटल अरेस्ट कर 42.30 लाख रुपये ठग लिए गए। ठगी की रकम का एक हिस्सा थानाभवन क्षेत्र के बैंक खाते में पहुंचा था। पुलिस ने पंकज और किरोड़ीमल को गिरफ्तार कर आठ लाख रुपये बरामद किए।30 अक्तूबर 2026: मुंडेट कलां निवासी महिला से सीबीआई अधिकारी बनकर 54 हजार रुपये ठग लिए गए। आरोपियों ने 23 लाख रुपये खाते में आने का झांसा देकर टैक्स के नाम पर रकम ऐंठी थी।डिजिटल अरेस्ट से ऐसे बचें, एसपी के अनुसारपुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य एजेंसी वीडियो कॉल पर किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती।कोई अधिकारी फोन पर गिरफ्तारी या जांच के नाम पर बैंक खाते में रुपये जमा करने को कहे तो रकम न भेजें।ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक खाते की जानकारी और पहचान संबंधी दस्तावेज अनजान व्यक्ति से साझा न करें।अनजान वीडियो कॉल, लिंक और ऐप डाउनलोड करने से बचें। कॉल करने वाला डराए तो फोन काटकर संबंधित थाने या आधिकारिक नंबर से जानकारी लें।ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। जितनी जल्दी शिकायत होगी, रकम को फ्रीज कराने की संभावना उतनी बेहतर होगी।