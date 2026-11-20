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कैड़ी गांव में मकान में लगी आग में पत्नी और दो बेटियों को घिरा होेने पर बेबस साजिद ने रात में ही रोते हुए हर दरवाजे से मदद की गुहार लगाई। कयामत की उस रात की खौफनाक दास्तां खुद साजिद और प्रत्यक्षदर्शी पड़ोसी मोमीना ने बयां की।साजिद ने बताया कि मकान के पीछे वाले कमरे में सोए होने के कारण उन्हें शुरुआत में आग का पता नहीं चल सका। रात करीब 12 बजकर पांच मिनट पर पड़ोसी मोमीना और अन्य लोगों ने शोर मचाकर जगाया और बताया कि कमरे में आग लगी है। साजिद तुरंत आग बुझाने के लिए दौडा साथ में बेटा रेहान भी था। आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। मोहल्ले के लोगों की कोशिशें भी कम पड़ने लगीं। साजिद के मुताबिक दो सिलिंडर जोरदार धमाके बाद फटे तो लगा कि अब शायद कोई बच नहीं पाएगा। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद जब शव बाहर निकाले गए, तब तक शाहिदा और दोनों बेटियों की मौत हो चुकी थी।खुद आग बुझाने में जुट गई थीं मोमीना, लोगों को बुलायापड़ोसी मोमीना ने बताया कि रात में वह शौच के लिए उठी थीं। अचानक उनकी नजर साजिद के मकान के कमरे से उठती लपटों पर पड़ी। वह तुरंत दौड़ पड़ीं और साजिद समेत पूरे मोहल्ले को जगाया। मोमीना ने खुद भी बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लपटें बेकाबू हो चुकी थीं। जैसे ही सिलिंडर फटे, वहां मौजूद हर शख्स जान बचाने के लिए पीछे भागा।अम्मा आप भी चलना शादी मेंमोमीना ने नम आंखों से बताया कि साजिद की पत्नी शाहिदा रात में बागपत शादी में जाने की तैयारियों में जुटी थी। बुधवार शाम को ही शाहिदा ने कहा था कि अम्मा, आप भी हमारे साथ शादी में चलना, लेकिन व्यस्तता के कारण उन्होंने जाने से मना कर दिया था। किसी को क्या पता था कि वह शाहिदा से उनकी आखिरी बातचीत होगी।120 गज का मकानपिता और दोनों बेटों की भी जा सकती थी जानसाजिद का मकान करीब 120 गज में बना है, जिसमें आगे की तरफ दो कमरे, बीच में आंगन और पीछे की ओर तीसरा कमरा है। शाहिदा अपनी दोनों बेटियों के साथ आगे के एक कमरे में सोई थीं, जबकि पास वाला दूसरा कमरा खाली था। वहीं, साजिद अपने दोनों बेटों के साथ पीछे वाले कमरे में सोए थे। शाहिदा वाले कमरे में लगी आग ने बगल के कमरे को भी अपनी चपेट में ले लिया। यदि साजिद और उनके दोनों बेटे आगे के दूसरे कमरे में सोए होते, तो उनकी भी जान जा सकती थी।