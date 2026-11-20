Shamli News: मेरी पत्नी और बच्चे जल रहे हैं... पानी लेकर आओ, उन्हें बचा लो...
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 20 Nov 2026 02:05 AM IST
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बाबरी (शामली)। मेरी पत्नी और बच्चे जल रहे हैं, आप अपने घरों से पानी की बाल्टियां लेकर पहुंच जाओ, उन्हें बचा लो... वरना मेरा तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाएगा।
कैड़ी गांव में मकान में लगी आग में पत्नी और दो बेटियों को घिरा होेने पर बेबस साजिद ने रात में ही रोते हुए हर दरवाजे से मदद की गुहार लगाई। कयामत की उस रात की खौफनाक दास्तां खुद साजिद और प्रत्यक्षदर्शी पड़ोसी मोमीना ने बयां की।
साजिद ने बताया कि मकान के पीछे वाले कमरे में सोए होने के कारण उन्हें शुरुआत में आग का पता नहीं चल सका। रात करीब 12 बजकर पांच मिनट पर पड़ोसी मोमीना और अन्य लोगों ने शोर मचाकर जगाया और बताया कि कमरे में आग लगी है। साजिद तुरंत आग बुझाने के लिए दौडा साथ में बेटा रेहान भी था। आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। मोहल्ले के लोगों की कोशिशें भी कम पड़ने लगीं। साजिद के मुताबिक दो सिलिंडर जोरदार धमाके बाद फटे तो लगा कि अब शायद कोई बच नहीं पाएगा। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद जब शव बाहर निकाले गए, तब तक शाहिदा और दोनों बेटियों की मौत हो चुकी थी।
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खुद आग बुझाने में जुट गई थीं मोमीना, लोगों को बुलाया
पड़ोसी मोमीना ने बताया कि रात में वह शौच के लिए उठी थीं। अचानक उनकी नजर साजिद के मकान के कमरे से उठती लपटों पर पड़ी। वह तुरंत दौड़ पड़ीं और साजिद समेत पूरे मोहल्ले को जगाया। मोमीना ने खुद भी बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लपटें बेकाबू हो चुकी थीं। जैसे ही सिलिंडर फटे, वहां मौजूद हर शख्स जान बचाने के लिए पीछे भागा।
अम्मा आप भी चलना शादी में
मोमीना ने नम आंखों से बताया कि साजिद की पत्नी शाहिदा रात में बागपत शादी में जाने की तैयारियों में जुटी थी। बुधवार शाम को ही शाहिदा ने कहा था कि अम्मा, आप भी हमारे साथ शादी में चलना, लेकिन व्यस्तता के कारण उन्होंने जाने से मना कर दिया था। किसी को क्या पता था कि वह शाहिदा से उनकी आखिरी बातचीत होगी।
120 गज का मकान
; पिता और दोनों बेटों की भी जा सकती थी जान
साजिद का मकान करीब 120 गज में बना है, जिसमें आगे की तरफ दो कमरे, बीच में आंगन और पीछे की ओर तीसरा कमरा है। शाहिदा अपनी दोनों बेटियों के साथ आगे के एक कमरे में सोई थीं, जबकि पास वाला दूसरा कमरा खाली था। वहीं, साजिद अपने दोनों बेटों के साथ पीछे वाले कमरे में सोए थे। शाहिदा वाले कमरे में लगी आग ने बगल के कमरे को भी अपनी चपेट में ले लिया। यदि साजिद और उनके दोनों बेटे आगे के दूसरे कमरे में सोए होते, तो उनकी भी जान जा सकती थी।
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कैड़ी गांव में मकान में लगी आग में पत्नी और दो बेटियों को घिरा होेने पर बेबस साजिद ने रात में ही रोते हुए हर दरवाजे से मदद की गुहार लगाई। कयामत की उस रात की खौफनाक दास्तां खुद साजिद और प्रत्यक्षदर्शी पड़ोसी मोमीना ने बयां की।
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साजिद ने बताया कि मकान के पीछे वाले कमरे में सोए होने के कारण उन्हें शुरुआत में आग का पता नहीं चल सका। रात करीब 12 बजकर पांच मिनट पर पड़ोसी मोमीना और अन्य लोगों ने शोर मचाकर जगाया और बताया कि कमरे में आग लगी है। साजिद तुरंत आग बुझाने के लिए दौडा साथ में बेटा रेहान भी था। आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। मोहल्ले के लोगों की कोशिशें भी कम पड़ने लगीं। साजिद के मुताबिक दो सिलिंडर जोरदार धमाके बाद फटे तो लगा कि अब शायद कोई बच नहीं पाएगा। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद जब शव बाहर निकाले गए, तब तक शाहिदा और दोनों बेटियों की मौत हो चुकी थी।
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खुद आग बुझाने में जुट गई थीं मोमीना, लोगों को बुलाया
पड़ोसी मोमीना ने बताया कि रात में वह शौच के लिए उठी थीं। अचानक उनकी नजर साजिद के मकान के कमरे से उठती लपटों पर पड़ी। वह तुरंत दौड़ पड़ीं और साजिद समेत पूरे मोहल्ले को जगाया। मोमीना ने खुद भी बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लपटें बेकाबू हो चुकी थीं। जैसे ही सिलिंडर फटे, वहां मौजूद हर शख्स जान बचाने के लिए पीछे भागा।
अम्मा आप भी चलना शादी में
मोमीना ने नम आंखों से बताया कि साजिद की पत्नी शाहिदा रात में बागपत शादी में जाने की तैयारियों में जुटी थी। बुधवार शाम को ही शाहिदा ने कहा था कि अम्मा, आप भी हमारे साथ शादी में चलना, लेकिन व्यस्तता के कारण उन्होंने जाने से मना कर दिया था। किसी को क्या पता था कि वह शाहिदा से उनकी आखिरी बातचीत होगी।
120 गज का मकान
साजिद का मकान करीब 120 गज में बना है, जिसमें आगे की तरफ दो कमरे, बीच में आंगन और पीछे की ओर तीसरा कमरा है। शाहिदा अपनी दोनों बेटियों के साथ आगे के एक कमरे में सोई थीं, जबकि पास वाला दूसरा कमरा खाली था। वहीं, साजिद अपने दोनों बेटों के साथ पीछे वाले कमरे में सोए थे। शाहिदा वाले कमरे में लगी आग ने बगल के कमरे को भी अपनी चपेट में ले लिया। यदि साजिद और उनके दोनों बेटे आगे के दूसरे कमरे में सोए होते, तो उनकी भी जान जा सकती थी।