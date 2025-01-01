Shamli News: नगरपालिका के खंभों पर भी होर्डिंग का कब्जा, हादसों का खतरा
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:56 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:56 AM IST
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शहर में डिवाइडर के बीच लगे खंभों पर लगे हैं फ्लेक्स और होर्डिंग
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। शहर के बीच मुख्य सड़क के डिवाइडरों पर लगे पालिका के खंभों पर अवैध रूप से होर्डिंग व फ्लैक्स की भरमार है। इससे हादसा होने का खतरा बना रहा है, लेकिन पालिका प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है।
शहर में यातायात व्यवस्था बनाने और वाहनों के सही संचालन के लिए शहर में मुख्य मार्ग पर डिवाइडर बनाए गए हैं। डिवाइडरों के बीच पालिका ने शहर के सुंदरीकरण और रोशनी के लिए खंभों पर लाइटें लगवाई गई है लेकिन इन पर अवैध रूप से होर्डिंग और फ्लैक्स कई स्थानों पर लटके हुए हैं तो कहीं आड़े-तिरछे लगे होने से जहां शहर की सुंदरता बिगड़ रही है वहीं इनसे हादसा होने का खतरा बना रहता है।
- बोले नागरिक
अशोक शर्मा ने कहा कि शहर में खंभों पर होर्डिंग नहीं लगने चाहिए। इससे वाहन चलाते समय चालक का ध्यान जाता है, जिससे हादसा होने का खतरा रहता है।
सूरज कुमार ने बताया कि शहर में हर तरफ होर्डिंग लगे हैं। पालिका के खंभों पर भी फ्लेक्स व होर्डिंग लगे हैं। तेज हवा चलने से इनके गिरने से हादसा हो सकता है। इसलिए अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए।
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कोट
खंभों पर लगे होर्डिंग व फ्लेक्स पहले भी हटवाए गए हैं। अगर फिर से कहीं लगाए गए हैं, तो उन्हें हटवाया जाएगा। - विनोद कुमार सोलंकी, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद शामली
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। शहर के बीच मुख्य सड़क के डिवाइडरों पर लगे पालिका के खंभों पर अवैध रूप से होर्डिंग व फ्लैक्स की भरमार है। इससे हादसा होने का खतरा बना रहा है, लेकिन पालिका प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है।
शहर में यातायात व्यवस्था बनाने और वाहनों के सही संचालन के लिए शहर में मुख्य मार्ग पर डिवाइडर बनाए गए हैं। डिवाइडरों के बीच पालिका ने शहर के सुंदरीकरण और रोशनी के लिए खंभों पर लाइटें लगवाई गई है लेकिन इन पर अवैध रूप से होर्डिंग और फ्लैक्स कई स्थानों पर लटके हुए हैं तो कहीं आड़े-तिरछे लगे होने से जहां शहर की सुंदरता बिगड़ रही है वहीं इनसे हादसा होने का खतरा बना रहता है।
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- बोले नागरिक
अशोक शर्मा ने कहा कि शहर में खंभों पर होर्डिंग नहीं लगने चाहिए। इससे वाहन चलाते समय चालक का ध्यान जाता है, जिससे हादसा होने का खतरा रहता है।
सूरज कुमार ने बताया कि शहर में हर तरफ होर्डिंग लगे हैं। पालिका के खंभों पर भी फ्लेक्स व होर्डिंग लगे हैं। तेज हवा चलने से इनके गिरने से हादसा हो सकता है। इसलिए अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए।
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खंभों पर लगे होर्डिंग व फ्लेक्स पहले भी हटवाए गए हैं। अगर फिर से कहीं लगाए गए हैं, तो उन्हें हटवाया जाएगा। - विनोद कुमार सोलंकी, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद शामली