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सुबह करीब नौ बजे सेना के फूलों से सजे वाहन से पार्थिव शरीर को हिसार, मेरठ कैंट से शामली लाया गया। करीब तीन किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान ''भारत माता की जय'' और ''मनीष अमर रहे'' के नारे गूंजते रहे। पत्नी बुलबुल बार-बार बेहोश हो रही थी और परिवार बिलख पड़ा। पिता रामवीर भी अपने आंसु छिपाते नजर आए। चचेरे भाई सूरज ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस भावुक पल में हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, पूर्व मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक राव वारिस ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।-हादसे का विवरणहरियाणा के हिसार के भोजराज गांव में सेना का नियमित युद्ध अभ्यास चल रहा था। इसमें करीब 32 टैंक एक साथ चल रहे थे। भारी टैंकों के चलने से धूल का घना गुबार उठा, जिससे सामने देखने की क्षमता कम हो गई। इसी दौरान एक टैंक के ड्राइवर को आगे तैनात जवान दिखाई नहीं दिए। टैंक दोनों जवानों के ऊपर से गुजर गया, जिससे लांस नायक मनीष और बदायूं के अंकुश बलिदान हो गए।-पिता रामवीर सेना से सेवानिवृत्त हैंमनीष के पिता रामवीर सेना से सेवानिवृत्त हैं और दो बार हिंद केसरी का खिताब जीत चुके हैं। मनीष का साला प्रदीप पूनिया भी हिसार कैंट में नायक के पद पर तैनात है। वह पार्थिव शरीर लाने वाली टोली में शामिल था। प्रदीप ने बिलखते हुए कहा, मैंने अपने जीजा के साथ-साथ अपना एक दोस्त भी खो दिया। प्रदीप ने ही रामवीर को तिरंगा सौंपा।