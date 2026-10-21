Shamli News: एंबुलेंस से आतिशबाजी की तस्करी, प्राथमिकी दर्ज

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- चार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकीसंवाद न्यूज एजेंसीबिजनौर। यूं तो मरीजों के लिए एंबुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मगर बिजनौर शहर में आतिशबाजी की तस्करी में एक एंबुलेंस को पकड़ा गया है। आतिशबाजी नजीबाबाद से मुजफ्फरनगर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।सोमवार की देर शाम चक्कर रोड के मंडावर चौराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक एंबुलेंस में बॉक्स भरे हुए देख पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने एंबुलेंस को रोक लिया और तलाशी ली। जब एंबुलेंस की तलाशी ली गई, तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। एंबुलेंस में चार लोग बैठे हुए थे। अंदर गत्ते की पेटियों में रॉकेट, अनार, फुलझड़ी, सुतली बम और कई अन्य आतिशबाजी निकली।बरामद पटाखों का कुल वजन करीब 105 किलो पाया गया। पटाखों को खरीदने और ले जाने से संबंधित लाइसेंस या परमिट, बिल भी नहीं मिला। पुलिस ने पटाखों को जब्त कर लिया। साथ ही सचिन, अशोक कुमार, अभिषेक, और सनी उर्फ वंश निवासीगण कोटला मीरापुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिजनौर के जलालाबाद स्थित फायर क्रैकर्स नाम की दुकान से आरोपियों ने आतिशबाजी खरीदी थी, जोकि फुटकर में बेचने के लिए मुजफ्फरनगर ले जा रहे थे। सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि एंबुलेंस में आतिशबाजी बरामद होने पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।एनसीआर में खप रही बिजनौर की आतिशबाजीमुजफ्फरनगर जिला एनसीआर में आता है। एनसीआर में पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर रोक है। ऐसे में एनसीआर में शामिल जिलों के लोग बिजनौर में आकर आतिशबाजी की खरीदारी करते हैं। फिर यहां से चोरी-छिपे आतिशबाजी को ले जाया जाता है। अब पकड़ में आए चारों आरोपियों ने पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए ही एंबुलेंस का इस्तेमाल किया। एंबुलेंस में आतिशबाजी पकड़े जाने के बाद जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन पुलिस के रडार पर आ गए हैं।वर्जन:::आतिशबाजी ढोने के लिए एंबुलेंस का इस्तेमाल करना गंभीर मामला है। चार आरोपियों को पकड़कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। किसी भी सूरत में आतिशबाजी की तस्करी नहीं होने दी जाएगी। दिवाली तक सघन चेकिंग जारी रहेगी। - केके बिश्नोई, एसपी बिजनौर