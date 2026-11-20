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अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 नवंबर तय की है। वहीं, शुक्रवार को तिहाड़ जेल में बंद शूटर योगेश टूंडा और दीपक डबास के पीसीआर आवेदन पर सुनवाई होगी।26 अगस्त की शाम शामली के आर्यपुरी नाला पटरी पर जिम से लौटते समय हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। 31 अगस्त को शामली पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी सुमित और मोहित को मार गिराया था। इसके अलावा सत्यम कादियान, आर्यन संधू और साजिश में शामिल राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने तीनों को भगोड़ा घोषित कराकर उनकी संपत्ति कुर्क कराई थी।हत्याकांड की साजिश में तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, गोगी गैंग के शूटर योगेश टूंडा और दीपक डबास, दिनेश करालिया तथा करनाल जेल में बंद राकेश उर्फ पंपू को भी आरोपी बनाया गया है। सोमवार को योगेश टूंडा और दीपक डबास बुलेटप्रूफ जैकेट व हथकड़ी-बेड़ियों में अदालत में पेश हुए थे।पुलिस ने दोनों के पीसीआर के लिए आवेदन किया था, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने इसके लिए 20 नवंबर की तारीख तय की थी। अब शुक्रवार को दोनों के पीसीआर मामले में सुनवाई होगी।