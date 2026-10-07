Shamli News: नहर में पलटा ट्रैक्टर, नीचे दबने से ईंट भट्ठे के मुनीम की मौत

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सहारनपुर के रामपुर मनिहारान के मोहल्ला इकराम निवासी मृतक के भतीजे आशू ने बताया कि अशोक रामपुर मनिहारान स्थित ईंट भट्ठे पर मुनीम थे। मंगलवार को वह ट्रैक्टर लेकर किसी काम से हसनपुर लुहारी गए थे। दोपहर करीब 12 बजे वह नहर की पटरी होते हुए बड़गांव जा रहे थे। इस्माइलपुर पुलिया के पास अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। हादसा होते ही आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नहर में उतरकर अशोक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। इसके बाद जेसीबी की मदद से नहर में पलटे ट्रैक्टर को भी बाहर निकाला गया। जांच अधिकारी थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच के बाद कार्रवाई होगी।खुद करते थे परिवार का पालन-पोषणअशोक के परिवार में पत्नी सरोज, दो बेटे आशीष और अनुज तथा दो बेटियां आशु और सुधा हैं। अशोक की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कमाने वाले सदस्य के चले जाने से परिवार के सामने अब दो वक्त की रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।