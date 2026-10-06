Shamli News: ऊन चीनी मिल का हुआ बॉयलर पूजन, क्रय केंद्र भी लगाए

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पिछले साल थानाभवन एक नवंबर और शामली चीनी मिल तीन नवंबर और ऊन चीनी मिल 9 नवंबर को चालू हुई थी। इस साल जिले की शामली, थानाभवन और ऊन चीनी मिलों का पेराई सत्र एक नवंबर से शुरू होने की संभावना बढ़ी है। ऊन चीनी मिल के यूनिट हैड कुलदीप पिलानिया ने बताया कि सोमवार को राणा समूह की मिल का बॉयलर में अग्नि प्रज्वलित करके विधि विधान से पूजन हो गया है।थानाभवन चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक लेखपाल सिंह ने बताया कि चीनी मिल के 72 खरीद केंद्रों में से 25 खरीद केंद्र लगाए जा चुके है। मिल का बॉयलर पूजन 18 अक्तूबर को होगा। एक नवंबर को चीनी मिल का पेराई सत्र चालू होने की संभावना है।शामली चीनी मिल के अतिरिक्त गन्ना महाप्रबंधक दीपक राणा ने बताया कि 11 अक्तूबर नवरात्र से शामली गन्ना खरीद केंद्रों पर तौल कांटा लगाने का काम शुरू हो जाएगा। एक सप्ताह में 28 खरीद केंद्रों पर तौल कांटे लगाए जाएंगे।डीसीओ रणजीत सिंह कुशवाहा के मुताबिक इस साल चीनी मिलों की गन्ना रिकवरी 7.45 प्रतिशत से कम आ रही है। चीनी मिलों में नए पेराई सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही है। चीनी मिलों में मरम्मत कार्य 80 से लेकर 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है।