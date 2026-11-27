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गांव बलवा निवासी अमन अपने साथी देवेंद्र के साथ बाइक से लौट रहा था। रात करीब साढ़े 12 बजे फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची बाबरी थाना पुलिस ने दोनों को शामली के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने अमन को मृत घोषित कर दिया। देवेंद्र का उपचार जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।2019 में पिता गए थे, अब परिवार पर रोजी-रोटी का संकट : मृतक के जीजा सन्नी ने बताया कि अमन सोनीपत स्थित एक कंपनी में नौकरी करता था। बताया कि अमन के पिता रामचंद्र की वर्ष 2019 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद से अमन ही परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। उसकी मौत से परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।ग्रामीण मनकीत और टीनू ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर था अमन : जीजा के मुताबिक अमन चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर था। परिवार में बड़ा भाई सुमित, बहन प्रिया और छोटी बहन रीतू हैं। परिजन अमन की शादी की भी तैयारी कर रहे थे, हालांकि अभी रिश्ता तय नहीं हुआ था। बेटे की असमय मौत से मां और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।जिले में लगातार हो रहे ऐसे हादसों के बावजूद टक्कर मारकर भागने वाले वाहन चालकों की पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार, हाईवे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाए तो आरोपी चालकों तक पहुंचने में अहम मदद मिल सकती है।