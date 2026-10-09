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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   ASHA workers staged a sit-in at the MLA's residence over their six-point demands.

Shamli News: छह सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने विधायक आवास पर दिया धरना

Fri, 09 Oct 2026 01:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 09 Oct 2026 01:02 AM IST
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ASHA workers staged a sit-in at the MLA's residence over their six-point demands.
सदर विधायक के आवास पर धरना देतीं आशा कार्यकत्री। आशा - फोटो : credit
बनत। अखिल भारतीय संगिनी व आशा वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आशा और संगिनी कार्यकर्ताओं ने छह सूत्री मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को रालोद के सदर विधायक प्रसन्न चौधरी के आवास पर धरना दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम विधायक को मांग पत्र सौंपा।
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कार्यकर्ताओं ने आशाओं को कम से कम 21 हजार और आशा संगिनियों को 26 हजार रुपये मानदेय देने, नियुक्ति पत्र जारी करने, वर्ष 2006 से लंबित भ्रमण दिवस का भुगतान, बीमा सुरक्षा और यात्रा भत्ता देने की मांग की। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और एकमुश्त 12 लाख रुपये देने की मांग भी उठाई।
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कार्यकर्ताओं ने कहा कि 29 सितंबर को भी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मांगें पूरी नहीं होने पर तीन अक्तूबर से जिले में कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी गई थी। इस दौरान कविता, पूजा, नरगिस, इमराना, रेखा, पवित्रा, उषा, कविता, रेखा और सविता आदि मौजूद रहीं।
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फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
बनत। अखिल भारतीय संगिनी व आशा वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आशा और संगिनी कार्यकर्ताओं ने छह सूत्री मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को रालोद के सदर विधायक प्रसन्न चौधरी के आवास पर धरना दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम विधायक को मांग पत्र सौंपा।
कार्यकर्ताओं ने आशाओं को कम से कम 21 हजार और आशा संगिनियों को 26 हजार रुपये मानदेय देने, नियुक्ति पत्र जारी करने, वर्ष 2006 से लंबित भ्रमण दिवस का भुगतान, बीमा सुरक्षा और यात्रा भत्ता देने की मांग की। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और एकमुश्त 12 लाख रुपये देने की मांग भी उठाई।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि 29 सितंबर को भी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मांगें पूरी नहीं होने पर तीन अक्तूबर से जिले में कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी गई थी। इस दौरान कविता, पूजा, नरगिस, इमराना, रेखा, पवित्रा, उषा, कविता, रेखा और सविता आदि मौजूद रहीं।
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