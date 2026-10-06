Shamli News: जिला अस्पताल की रसोई के लिए टेंडर प्रक्रिया पर एक और फर्म संचालक ने उठाए सवाल

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गुलशाना ने शिकायती पत्र में बताया कि जिला अस्पताल में भोजन आपूर्ति हेतु जेम बिड पर नौ सितंबर को टेंडर मांगे गए थे। उनकी फर्म ने भी टेंडर डाला है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में अधिकारियों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर उनकी फर्म को बिना किसी ठोस आधार के तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया। आरोप है कि अनुचित आपत्तियां थोपकर उन्हें टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया गया है। डीएम से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराकर जैम गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। शिकायती पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ आदि को भेजी गई है।जिला अस्पताल में रसोई संचालन के लिए सभी फर्मों के टेंडरों की जांच की जा रही है। मंगलवार तक जांच पूरी होने की उम्मीद है। जांच पूरी होने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया को लेकर निर्णय लिया जाएगा।- डॉ. मनोज कुमार अखौरी, जिला अस्पताल