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योजना के अंतर्गत शामली, थानाभवन और कैराना विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 प्रतिमा स्थलों का चयन किया गया है। इन स्थलों पर छत्र निर्माण, बाउंड्रीवाल, रेलिंग, प्रकाश व्यवस्था और हरियाली विकसित करने जैसे कार्य कराए जाएंगे। सभी कार्यों को 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।वर्चुअल शुभारंभ के साथ ही जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम किवाना में सदर विधायक प्रसन्न चौधरी, हरड़ फतेहपुर में पूर्व मंत्री सुरेश राणा, पलठेड़ी में विधायक अशरफ अली खां, कैराना के मोहल्ला आलकलां में एमएलसी चौ. वीरेंद्र सिंह और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास भाजपा जिलाध्यक्ष रामजी लाल कश्यप की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुए। इस दौरान हवन-पूजन के साथ ही संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया।