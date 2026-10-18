Shahjahanpur News: वाहन की टक्कर से युवक की मौत, दूसरा घायल

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दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक कुर्रियाकलां की ओर से कांट जा रहे थे। इसी दौरान बाहरी कुर्रिया पुलिया के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन से टक्कर लग गई। हादसे में विमलेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बरा निवासी जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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कांट (शाहजहांपुर)। थाना क्षेत्र के बहरी कुर्रियाकला पुलिया के पास रविवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार हरदोई जिले के थाना पचदेवरा के गांव बरकत निवासी विमलेश (32) की मौत हो गई।