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Shahjahanpur News: वाहन की टक्कर से युवक की मौत, दूसरा घायल

Sun, 18 Oct 2026 11:01 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:01 PM IST
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Youth killed after being hit by a vehicle; another injured
कांट (शाहजहांपुर)। थाना क्षेत्र के बहरी कुर्रियाकला पुलिया के पास रविवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार हरदोई जिले के थाना पचदेवरा के गांव बरकत निवासी विमलेश (32) की मौत हो गई।
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दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक कुर्रियाकलां की ओर से कांट जा रहे थे। इसी दौरान बाहरी कुर्रिया पुलिया के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन से टक्कर लग गई। हादसे में विमलेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बरा निवासी जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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