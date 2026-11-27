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परिजनों के अनुसार, सुधीर दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसे शराब पीने की आदत थी। बृहस्पतिवार शाम शराब के नशे में किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो उसने अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया। शाम करीब सात बजे घर आने के बाद आठ बजे फिर कहीं चला गया। देर रात तक नहीं लौटा तो परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला।शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने रघुनाथपुर निवासी अमित सिंह के खेत में नीम के पेड़ से सुधीर का शव लटका देखा। उसके गले में बान की रस्सी का फंदा था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलित कराए।परिजनों ने बताया कि सुधीर दो भाइयों में छोटे था। दो साल पहले उसकी शादी अशरफपुर मढ़ा गांव निवासी साधना से हुई थी। उसके परिवार में चार माह की एक बेटी है। पति की मौत से पत्नी और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। भाई बृजपाल तो बेसुध हो गए।सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि युवक के शराब पीने का आदी होने की बात सामने आई है। अगर कोई शिकायत आती है तो जांच कराई जाएगी।