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रविवार सुबह करीब 8:10 बजे अप लाइन पर लखनऊ से देहरादून जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस कसरक रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बरेली की बिलपुर रेलवे स्टेशन अधीक्षक अभिषेक कुमार को ट्रेन के चालक ने हादसे की सूचना दी।स्टेशन अधीक्षक की ओर से मेमो भेजे जाने पर आरपीएफ के चौकी प्रभारी नरवीर सिंह यादव और मीरानपुर कटरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने शव को ट्रैक से हटवाकर पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया। रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा होने के कारण अप लाइन पर ट्रेनों को रोक दिया गया।स्टेशन अधीक्षक मोहम्मद हनीफ ने बताया कि हादसे के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस बिलपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 10 मिनट रुकने के बाद रवाना हुई। वहीं, पीछे आ रही राजधानी एक्सप्रेस को मीरानपुर कटरा स्टेशन पर आधा घंटा और रोजा से बरेली जा रही बीआर पैसेंजर ट्रेन को करीब 45 मिनट रोका गया। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है