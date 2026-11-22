Shahjahanpur News: वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:33 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:33 PM IST
विज्ञापन
मीरानपुर कटरा (शाहजहांपुर)। लखनऊ-दिल्ली रेल मार्ग पर कसरक रेलवे क्रॉसिंग के पास रविवार सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से करीब 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा होने के कारण राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को रोकना पड़ा।
रविवार सुबह करीब 8:10 बजे अप लाइन पर लखनऊ से देहरादून जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस कसरक रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बरेली की बिलपुर रेलवे स्टेशन अधीक्षक अभिषेक कुमार को ट्रेन के चालक ने हादसे की सूचना दी।
स्टेशन अधीक्षक की ओर से मेमो भेजे जाने पर आरपीएफ के चौकी प्रभारी नरवीर सिंह यादव और मीरानपुर कटरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने शव को ट्रैक से हटवाकर पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया। रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा होने के कारण अप लाइन पर ट्रेनों को रोक दिया गया।
विज्ञापन
स्टेशन अधीक्षक मोहम्मद हनीफ ने बताया कि हादसे के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस बिलपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 10 मिनट रुकने के बाद रवाना हुई। वहीं, पीछे आ रही राजधानी एक्सप्रेस को मीरानपुर कटरा स्टेशन पर आधा घंटा और रोजा से बरेली जा रही बीआर पैसेंजर ट्रेन को करीब 45 मिनट रोका गया। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है
विज्ञापन
रविवार सुबह करीब 8:10 बजे अप लाइन पर लखनऊ से देहरादून जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस कसरक रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बरेली की बिलपुर रेलवे स्टेशन अधीक्षक अभिषेक कुमार को ट्रेन के चालक ने हादसे की सूचना दी।
विज्ञापन
स्टेशन अधीक्षक की ओर से मेमो भेजे जाने पर आरपीएफ के चौकी प्रभारी नरवीर सिंह यादव और मीरानपुर कटरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने शव को ट्रैक से हटवाकर पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया। रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा होने के कारण अप लाइन पर ट्रेनों को रोक दिया गया।
विज्ञापन
स्टेशन अधीक्षक मोहम्मद हनीफ ने बताया कि हादसे के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस बिलपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 10 मिनट रुकने के बाद रवाना हुई। वहीं, पीछे आ रही राजधानी एक्सप्रेस को मीरानपुर कटरा स्टेशन पर आधा घंटा और रोजा से बरेली जा रही बीआर पैसेंजर ट्रेन को करीब 45 मिनट रोका गया। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है