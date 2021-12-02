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रास्ते में बाराकलां गांव के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। सीओ जलालाबाद दीपक सिंह ने बताया कि तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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कलान। मदनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम तिउरी निवासी अरविंद्र (25) की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह कलान थाना क्षेत्र के खजुरी गांव स्थित एक रिश्तेदार की बरात में शामिल होने के लिए जा रहे थे।