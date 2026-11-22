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श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन



सेहरामऊ दक्षिणी। देवी मां जालिपा और भैरो बाबा मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के दूसरे दिन कथा व्यास ब्रजबिहारी ने धुंधकारी के जीवन और उसके बुरे कर्मों के परिणामों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि श्रीमद्भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य को पापों से मुक्ति और सद्गति प्राप्त होती है। कथा की व्यवस्था में ध्रुव सिंह, शरद सिंह, नत्थू लाल वर्मा, हरेराम वर्मा और मुनेश्वर दयाल मिश्रा का योगदान रहा। संवाद

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तिलहर। आर्य समाज मंदिर में साप्ताहिक कार्यक्रम में यज्ञ में आहुतियां दी गई। इसमें आचार्य जितेंद्र सिंह आर्य ने कहा कि यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रेष्ठ कर्म और जीवन को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम है। इससे वातावरण शुद्ध होने के साथ मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। प्रत्येक परिवार को अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करते हुए नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। आर्य समाज के मंत्री लोकेश आर्य, उदित आर्य, प्रबंधक दासीराम आर्य, विष्णु मौर्य, अंकित कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद