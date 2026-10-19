शाहजहांपुर: प्रेम-प्रसंग के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक युवक की मौत, 12 लोग घायल
मीरानपुर कटरा के ताहब्बरगंज मोहल्ले में रविवार देर रात प्रेम-प्रसंग विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। दो पक्षों के बीच में हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। 12 लोग घायल हो गए। मोहल्ले में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।
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शाहजहांपुर के मीरानपुर कस्बे के मोहल्ला ताहब्बरगंज में रविवार देर रात प्रेम-प्रसंग के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के 12 लोग घायल हो गए। इनमें 28 वर्षीय रमेश कश्यप की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मोहल्ले में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात कर दी गई है।
देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे। घटना से मोहल्ले में दहशत फैल गई। मारपीट में रमेश समेत 12 लोग घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां रमेश ने दम तोड़ दिया।
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