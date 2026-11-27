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चार अक्तूबर को सीतावती ने बंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के मंगूलाल और उनके पुत्र सूरजपाल व राजकुमार ने उनके पिता राजाराम के साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी।सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि विवेचना में सामने आया कि आरोपियों की लगातार प्रताड़ना और अपमान से आहत होकर राजाराम ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। साक्ष्यों के आधार पर मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा बढ़ाई गई थी। इसके बाद से दोनों आरोपी भागे हुए चल रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।