Shahjahanpur News: बुजुर्ग को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दो सगे भाई गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:22 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:22 PM IST
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शाहजहांपुर। मारपीट और प्रताड़ना से आहत होकर जहरीला पदार्थ खाने से बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गांव वैवहा निवासी राजकुमार और सूरजपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को देवकली तिराहे के पास से गिरफ्तार किया।
चार अक्तूबर को सीतावती ने बंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के मंगूलाल और उनके पुत्र सूरजपाल व राजकुमार ने उनके पिता राजाराम के साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी।
सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि विवेचना में सामने आया कि आरोपियों की लगातार प्रताड़ना और अपमान से आहत होकर राजाराम ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। साक्ष्यों के आधार पर मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा बढ़ाई गई थी। इसके बाद से दोनों आरोपी भागे हुए चल रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।
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चार अक्तूबर को सीतावती ने बंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के मंगूलाल और उनके पुत्र सूरजपाल व राजकुमार ने उनके पिता राजाराम के साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि विवेचना में सामने आया कि आरोपियों की लगातार प्रताड़ना और अपमान से आहत होकर राजाराम ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। साक्ष्यों के आधार पर मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा बढ़ाई गई थी। इसके बाद से दोनों आरोपी भागे हुए चल रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।
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