फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Traders upset with broken city roads

Shahjahanpur News: शहर की टूटी सड़कों से व्यापारी खफा

Wed, 07 Oct 2026 01:18 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
Traders upset with broken city roads
शाहजहांपुर में व्यापार मंडल की बैठक में बोलते जिलाध्यक्ष कुलदीप ​सिंह दुआ। स्रोत: संगठन
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में टूटी सड़कों का मुद्दा छाया रहा। तय हुआ कि रामलीला और दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले प्रमुख सड़कों की मरम्मत कराने के लिए डीएम को पत्र दिया जाएगा।
विज्ञापन

कटिया टोला स्थित कार्यालय में हुई बैठक में जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बताया कि व्यापार मंडल की प्रादेशिक कार्यसमिति की बैठक सात अक्तूबर को इटावा में होगी।
विज्ञापन

नगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा कि आठ-नौ अक्तूबर से रामलीला और दुर्गा पूजा के कार्यक्रम शुरू होने हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निकलेंगे, लेकिन शहर की कई सड़कें टूटी होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से कचहरी ओवरब्रिज की सड़क की हालत काफी खराब है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में धर्मपाल रैना, नाजिम खान, अतुल गुप्ता, सुल्तान अहमद, रफी अहमद आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed