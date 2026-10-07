Shahjahanpur News: शहर की टूटी सड़कों से व्यापारी खफा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कटिया टोला स्थित कार्यालय में हुई बैठक में जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बताया कि व्यापार मंडल की प्रादेशिक कार्यसमिति की बैठक सात अक्तूबर को इटावा में होगी।नगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा कि आठ-नौ अक्तूबर से रामलीला और दुर्गा पूजा के कार्यक्रम शुरू होने हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निकलेंगे, लेकिन शहर की कई सड़कें टूटी होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से कचहरी ओवरब्रिज की सड़क की हालत काफी खराब है।बैठक में धर्मपाल रैना, नाजिम खान, अतुल गुप्ता, सुल्तान अहमद, रफी अहमद आदि मौजूद रहे। संवाद