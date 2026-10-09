Shahjahanpur News: जन्मदिन पार्टी में मारपीट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

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बुधवार रात मोहल्ला बाडूजई पेशावरी निवासी अभिषेक और ऋतिक को शहबाजनगर मोड़ स्थित निर्माणाधीन पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं रिषभ उर्फ कन्हैया को बृहस्पतिवार दोपहर शहबाजनगर रोड रेलवे फाटक के पास पकड़ा गया।पांच अक्तूबर को मनीष शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच अक्तूबर को उनकी भतीजी श्रव्या शर्मा का जन्मदिन था और घर में पार्टी चल रही थी। रात करीब साढ़े दस बजे आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया। इसके बाद तमंचे की बट से उनके मुंह पर वार किया, जिससे छह दांत टूट गए। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाद