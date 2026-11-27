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साउथ सिटी कॉलोनी के मकान नंबर एल-10 निवासी राजपाल मलिक जमौर स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने थाना कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि छह नवंबर 2026 की रात करीब 11 बजे वह अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने अपने पैतृक गांव केहटोर थाना खरावड़, जिला रोहतक, हरियाणा गए हुए थे।15 नवंबर की शाम करीब 5:30 बजे जब वह लौटे तो घर की खिड़की टूटी हुई थी और कमरे की अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था। चोर अलमारी में रखी एक सोने की चेन और एक पैर की पायल चोरी कर ले गए थे। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि पकड़े गए बाल अपचारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।