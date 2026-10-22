फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   The university's first academic session will be formally inaugurated today.

Shahjahanpur News: विवि के पहले शैक्षणिक सत्र का आज होगा औपचारिक शुभारंभ

Thu, 22 Oct 2026 01:39 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
The university's first academic session will be formally inaugurated today.
शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के प्रथम शैक्षणिक सत्र 2026-27 का औपचारिक शुभारंभ बृहस्पतिवार को सत्रारंभ समारोह के साथ होगा। विश्वविद्यालय के स्वामी शुकदेवानंद स्मृति सभागार में सुबह 11 बजे होने वाले समारोह में प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मुख्य अतिथि होंगे। कुलपति प्रो. पीबी सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद विद्यार्थियों को आशीर्वचन देंगे।
विज्ञापन


विश्वविद्यालय के पहले शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ संस्थान की शैक्षणिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। कुलपति ने बताया कि समारोह में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक दिशा, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, नवाचार और कौशल विकास से जुड़े प्रयासों को लेकर भी चर्चा होगी। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी।
विज्ञापन


समारोह में विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी शामिल होंगे। इस दौरान विगत सत्र के टॉपर्स विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। वित्त अधिकारी अर्चना त्रिपाठी और कुलसचिव वीरेंद्र कुमार मौर्य ने समारोह के लिए अतिथियों को आमंत्रित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed