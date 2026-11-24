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दोपहर दो बजे तक ओपीडी में कुल 1790 पर्चे बने। इनमें सबसे अधिक मरीज वायरल संक्रमण, गले में खराश और बुखार से पीड़ित थे। सुबह से ही डॉक्टरों के कक्ष के बाहर मरीज अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। विज्ञापन

डॉ. एमएल अग्रवाल ने बताया कि इन दिनों खांसी-जुकाम ठीक होने में अधिक समय लग रहा है। ऐसे में लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक की सलाह से दवा लें, ताकि सामान्य बीमारी गंभीर रूप न ले। बचाव के लिए भाप लेने और गुनगुना पानी पीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सर्दी-जुकाम से पीड़ित लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर अथवा रुमाल का इस्तेमाल करें। साथ ही आंख, नाक, होंठ और चेहरे को बार-बार छूने से बचें। दोपहर दो बजे तक ओपीडी में कुल 1790 पर्चे बने। इनमें सबसे अधिक मरीज वायरल संक्रमण, गले में खराश और बुखार से पीड़ित थे। सुबह से ही डॉक्टरों के कक्ष के बाहर मरीज अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।डॉ. एमएल अग्रवाल ने बताया कि इन दिनों खांसी-जुकाम ठीक होने में अधिक समय लग रहा है। ऐसे में लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक की सलाह से दवा लें, ताकि सामान्य बीमारी गंभीर रूप न ले। बचाव के लिए भाप लेने और गुनगुना पानी पीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सर्दी-जुकाम से पीड़ित लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर अथवा रुमाल का इस्तेमाल करें। साथ ही आंख, नाक, होंठ और चेहरे को बार-बार छूने से बचें।

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शाहजहांपुर। मौसम में बदलाव के चलते राजकीय मेडिकल कॉलेज में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इस बार खांसी-जुकाम से राहत मिलने में भी करीब एक सप्ताह का समय लग रहा है। सोमवार को रविवार के अवकाश के बाद मेडिकल कॉलेज खुलने पर ओपीडी में काफी संख्या में मरीज पहुंचे। पर्चा काउंटर से लेकर फिजिशियन कक्ष के बाहर तक मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं।