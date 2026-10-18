फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   The city's traffic routes will remain changed for the next four days.

Shahjahanpur News: आज से चार दिनों तक बदला रहेगा शहर का ट्रैफिक रूट

Sun, 18 Oct 2026 11:00 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
The city's traffic routes will remain changed for the next four days.
शाहजहांपुर। दशहरे पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस सोमवार से रूट डायवर्जन करेगी। 22 अक्तूबर तक यह लागू रहेगा। इस दौरान भारी वाहनों के साथ ही कुछ मार्गों पर छोटे वाहनों का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा।
विज्ञापन

सीओ यातायात रणवीर सिंह ने बताया कि ओसीएफ रामलीला मेले को देखते हुए निगोही की ओर से आने वाले वाहन ग्वाल टोली मैदान पर खड़ा कराएंगे। मऊ खालसा की ओर से आने वाले वाहन एनसीसी तिराहा मैदान और बंडा, पुवायां और सिंधौली की तरफ से आए वाहन ओसीएफ मस्जिद के पास मैदान पर खड़े कराए जाएंगे।
विज्ञापन

इसी तरह खिरनीबाग रामलीला में भीड़ को देखते हुए अंटा चौराहे की ओर से आने वाले वाहन जेल रोड के पीछे खड़े कराएंगे। उन्होंने बताया कि रोडवेज बसों और भारी वाहनों का रूट भी बदला रहेगा। हथौड़ा चौराहे से शहर की ओर आने वाली रोडवेज बसों और अन्य भारी वाहनों को दियूरिया मोड़ से रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। मछली मार्केट तिराहा व शहबाजनगर तिराहे से शहर की ओर भारी वाहनों का प्रवेश मेला समाप्त होने तक प्रतिबंधित रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
रेलवे स्टेशन जाने के लिए अपनाएं वैकल्पिक मार्ग
सीओ ने बताया कि रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। घंटाघर से लाल इमली चौराहा और मालगोदाम रोड होकर स्टेशन जा सकेंगे। राजघाट और कनौजिया तिराहे की ओर से आने वाले यात्री हद्दफ चौकी रोड, सुभाष चौराहा और मालगोदाम रोड का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि इस्लामिया तिराहा, जीआईसी तिराहा, पीडब्ल्यूडी तिराहा और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तिराहे से खिरनीबाग चौराहे की ओर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed