Shahjahanpur News: पछुआ हवा के असर से तापमान में गिरावट के आसार
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:43 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:43 AM IST
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शाहजहांपुर। पछुआ हवा के असर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। पछुआ हवा चल रही है। इसके असर से तापमान में गिरावट होने और मौसम साफ रहने की संभावना है।
गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक मनमोहन सिंह ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा था।
अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2.6 डिग्री की गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि आर्द्रता 51 फीसदी होने से वातावरण में नमी कम हुई है। वायुदाब चार मिलीबार बढ़ा हुआ है। संवाद
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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक मनमोहन सिंह ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा था।
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अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2.6 डिग्री की गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि आर्द्रता 51 फीसदी होने से वातावरण में नमी कम हुई है। वायुदाब चार मिलीबार बढ़ा हुआ है। संवाद
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