Shahjahanpur News: आकस्मिक ज्ञान परीक्षण में छात्राओं ने परखा अंग्रेजी का ज्ञान
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:04 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:04 AM IST
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शाहजहांपुर। आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की ओर से शैक्षणिक मूल्यांकन के तहत आकस्मिक ज्ञान परीक्षण प्रतियोगिता और समय प्रबंधन विषय पर अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें बीए की छात्राओं ने अंग्रेजी विषय की परीक्षा देकर अपने ज्ञान और तैयारी को परखा।
प्राचार्य प्रोफेसर सुरचना त्रिवेदी के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम के पहले चरण में अंग्रेजी का आकस्मिक ज्ञान परीक्षण कराया गया। इसमें श्वेता सिंह, शैलजा, शिखा यादव और लालेहा का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा।
दूसरे चरण में डॉ. श्वेता मोहन और डॉ. आशीष गोयल ने समय प्रबंधन विषय पर व्याख्यान दिया। अंग्रेजी विभाग की डॉ. रानू दुबे, शिवांगी सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। संवाद
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प्राचार्य प्रोफेसर सुरचना त्रिवेदी के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम के पहले चरण में अंग्रेजी का आकस्मिक ज्ञान परीक्षण कराया गया। इसमें श्वेता सिंह, शैलजा, शिखा यादव और लालेहा का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा।
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दूसरे चरण में डॉ. श्वेता मोहन और डॉ. आशीष गोयल ने समय प्रबंधन विषय पर व्याख्यान दिया। अंग्रेजी विभाग की डॉ. रानू दुबे, शिवांगी सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। संवाद
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