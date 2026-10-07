Shahjahanpur News: छात्र-छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा, सीडीओ ने बांटे पुरस्कार

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बिजलीपुरा स्थित ऑडिटोरियम में हुए आयोजन में विभिन्न ब्लॉकों ने स्टॉल लगाकर पोस्टरों की प्रदर्शनी लगाई। सीडीओ ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। खुटार ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल सौंफरी के छात्र अंकुल वर्मा ने एआई से डिजिटल एजुकेशन और स्मार्ट क्लास रूम के बारे में अतिथियों को बताया।अन्य बच्चों ने विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। इस बीच कंपोजिट स्कूल अटसलिया की छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। चित्रकला प्रतियोगिता में आशिया प्रथम, दिव्या शर्मा और साहिबा संयुक्त रूप से द्वितीय, नन्हीं तृतीय रहीं। माध्यमिक स्तर की भाषण प्रतियोगिता में प्रगति चौहान प्रथम, उमैमा द्वितीय, शिक्षा सिंह तृतीय रहीं।सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में इल्मा इकराम अंसारी प्रथम, शोभित कुमार मौर्य द्वितीय और ख्याति शुक्ला तृतीय रहीं। डीडीओ ऋषिपाल सिंह, डीआईओएस हरवंश कुमार, बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव, जीजीआईसी प्रधानाचार्य सोनिया गुप्ता, बीईओ अरविंद कुशवाहा, जिला समन्वयक रोहित सिंह, राजन प्रजापति, दपिंदर कौर और निकहत परवीन आदि मौजूद रहीं। संचालन मयंक भूषण पांडेय ने किया।