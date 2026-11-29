विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रविवार को पहला मुकाबला एसपीएन सुपर किंग्स और एसपीएन किंग्स इलेवन के बीच खेला गया। किंग्स इलेवन के कप्तान यश कुमार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। टीम ने निर्धारित 23 ओवर में आठ विकेट पर 190 रन बनाए। बाला प्रसाद मिश्रा ने नाबाद 101 रन बनाए। किंग्स सुपर की ओर से अभिषेक ने दो विकेट लिए।लक्ष्य की पीछा करने उतरी एसपीएन किंग्स सुपर की टीम 23 ओवर में छह विकेट पर 149 रन ही बना सकी और 41 रन से हार गई। आरुष ने 62, कपिल ने 33 और अभिषेक ने 19 रनों का योगदान दिया। एसपीएन किंग्स इलेवन के खिलाड़ी बालाप्रसाद मिश्रा को मैन ऑफ दा मैच घोषित किया गया।दूसरा मुकाबला सीसीए पुवायां इलेवन और जेबी टाइटंस के बीच खेला गया। पुवायां के कप्तान परमीत सिंह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पुवायां ने निर्धारित 23 ओवर में सात विकेट पर 129 रन बनाए। हरकीरत ने 31 और परमीत और अधिराज ने 15-15 रनों का योगदान दिया। जेबी टाइटंस की टीम के खिलाड़ी निगम ने तीन और फहद ने दो विकेट लिए। जवाब में खेलने उतरी जेबी टाइटंस की टीम ने 20 ओवर में दो विकेट पर 130 रन बनाकर जीत हासिल की। निगम को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।