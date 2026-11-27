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गूरगवां में कॉमन सर्विस सेंटर पर अवैध कब्जा मिला। सामुदायिक शौचालय गंदा था और आरआरसी सेंटर बंद मिला। कजरी-नूरपुर में पंचायत भवन पर ताला लटका था और डिजिटल लाइब्रेरी बंद मिली। राघौपुर सिकंदरपुर में पंचायत भवन जर्जर और अतिक्रमण की चपेट में मिला।ढकिया तिवारी और उदारा में भी पंचायत भवन व डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन नहीं हो रहा था। कई जगह पंचायत सहायक और सचिव अनुपस्थित मिले। ग्राम पंचायत की ओर से खरीदे गए कृषि यंत्र भी नहीं मिले। डीपीआरओ ने बताया कि सफाई कर्मचारी व सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। संवाद