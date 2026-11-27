Shahjahanpur News: निरीक्षण में पांच ग्राम पंचायतों में मिलीं खामियां
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:05 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:05 PM IST
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शाहजहांपुर। जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. नीतेश भोंडले के निगोही ब्लॉक की पांच ग्राम पंचायतों के निरीक्षण किया। जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। गूरगवां, कजरी-नूरपुर, राघौपुर सिकंदरपुर, ढकिया तिवारी और उदारा में पंचायत भवनों और सरकारी सुविधाओं का संचालन ठीक नहीं मिला।
गूरगवां में कॉमन सर्विस सेंटर पर अवैध कब्जा मिला। सामुदायिक शौचालय गंदा था और आरआरसी सेंटर बंद मिला। कजरी-नूरपुर में पंचायत भवन पर ताला लटका था और डिजिटल लाइब्रेरी बंद मिली। राघौपुर सिकंदरपुर में पंचायत भवन जर्जर और अतिक्रमण की चपेट में मिला।
ढकिया तिवारी और उदारा में भी पंचायत भवन व डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन नहीं हो रहा था। कई जगह पंचायत सहायक और सचिव अनुपस्थित मिले। ग्राम पंचायत की ओर से खरीदे गए कृषि यंत्र भी नहीं मिले। डीपीआरओ ने बताया कि सफाई कर्मचारी व सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। संवाद
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गूरगवां में कॉमन सर्विस सेंटर पर अवैध कब्जा मिला। सामुदायिक शौचालय गंदा था और आरआरसी सेंटर बंद मिला। कजरी-नूरपुर में पंचायत भवन पर ताला लटका था और डिजिटल लाइब्रेरी बंद मिली। राघौपुर सिकंदरपुर में पंचायत भवन जर्जर और अतिक्रमण की चपेट में मिला।
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ढकिया तिवारी और उदारा में भी पंचायत भवन व डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन नहीं हो रहा था। कई जगह पंचायत सहायक और सचिव अनुपस्थित मिले। ग्राम पंचायत की ओर से खरीदे गए कृषि यंत्र भी नहीं मिले। डीपीआरओ ने बताया कि सफाई कर्मचारी व सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। संवाद
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